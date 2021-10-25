Путин предложил предоставлять два оплачиваемых выходных за вакцинацию от ковида

Президент РФ Владимир Путин рекомендовал предоставлять работающим россиянам два оплачиваемых выходных дня за вакцинацию от коронавируса. Как сообщается на сайте Кремля, такой пункт содержится в перечне поручений главы государства по итогам совещания с членами правительства 20 октября.

«Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации совместно с руководителями организаций и предприятий обеспечить <...> освобождение от работы в течение 2 дней, с сохранением заработной платы, работников при вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)», — говорится в сообщении.