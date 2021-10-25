Ежедневно в России коронавирусом заражаются порядка 500 тысяч человек – независимый демограф Ракша

Ежедневно в России коронавирусом заражаются порядка 500 тысяч человек. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.

«По моим оценкам, реально вирус сейчас подхватывают в сутки около полумиллиона человек. Но, видимо, у половины из них симптомов нет. И из оставшихся, по моим оценкам, 250 тысяч далеко не все обращаются к врачам. И даже в случае нормальной честной статистики неперегруженной системы здравоохранения у нас бы фиксировалось 150-200 тысяч каждый день положительных ПЦР-тестов», — сказал он.

А.Ракша также отметил, что, по его оценкам, избыточная смертность в России составляет более 3000 человек ежедневно. «Сейчас избыточная смертность точно превышает 3000 человек каждый день. Это уже было на позапрошлой неделе. На прошлой, наверное, было еще больше. На этой будет еще больше. Не могу доказательно это утверждать, но по опыту других стран с нормальной статистикой почти вся избыточная смертность связана с ковидной смертностью. Более того, во многих странах, особенно на спаде волны, избыточная смертность меньше, чем официальная ковидная, потому что происходит «эффект жатвы». Но у нас такого пока еще не было. Россия болеет почти без перерыва. Сильного спада, как в большинстве развитых стран, у нас еще ни разу за эпидемию не было», — пояснил эксперт.

А.Ракша также прокомментировал то, почему коронавирусная статистика ухудшается, несмотря на вакцинацию населения. «Резонный вопрос: почему у нас летальность в эпоху вакцин больше, чем в прошлом году? И единственный ответ: потому что нам так нарисовали. А почему нам так нарисовали, это надо спросить у тех администраторов, которые этим занимаются. На самом деле летальность практически не изменилась с прошлого года. Просто почему-то у нас по умершим занижают не более чем в 3 раза, а по заражающимся – раз в 5-6 как минимум», — заключил он.