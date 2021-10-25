Возгорание в одном из зданий в центре Москвы привело к ограничению движения на Тверской улице, сообщили
в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктурыстолицы.
«Движение по Тверской улице в сторону области ограничено», — говорится в сообщении.
В нем уточняется, что движение осуществляется по
двум полосам встречного направления.
В ведомстве рекомендуют выбирать пути объезда.
Административное здание загорелось на 1-ой Тверской-Ямской улице в Москве в понедельник утром.
Площадь возгорания составила 100 кв.м., пострадавших нет. В 10:44 пожар ликвидировали.
Движение по Тверской улице ограничено из-за пожара
Возгорание в одном из зданий в центре Москвы привело к ограничению движения на Тверской улице, сообщили