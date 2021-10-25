В Судане военные задержали и поместили под домашний арест премьер-министра страны

Глава правительства призывает граждан оказать армии сопротивление.

Столица Судана Хартум сейчас полностью блокирована армией. Военные перекрыли мосты и туннели. Не работают интернет, мобильная и даже стационарная телефонная связь. Вместе с премьером Абдуллой Хамдуком этим утром были задержаны нескольких членов так называемого Суверенного совета Судана и министров переходного правительства. Их местонахождение неизвестно.

В социальных сетях распространяется заявление, сделанное якобы от имени премьера. Хамдук призвал жителей сохранять мир и самим оккупировать улицы, чтобы защитить свою революцию, передает РБК. По данным агентства Reuters, главу правительства, который отказался поддержать действия военных, увезли из его резиденции в неизвестном направлении. Западные информагентства напоминают, что попытки военных захватить власть активизировались после консультаций суданского руководства с США, которые обещали, в том числе экономическую поддержку в случае соблюдения обязательств по передаче власти.

Обеспокоенность событиями в Судане уже выразили в руководстве Евросоюза.