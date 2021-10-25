В нескольких российских школах начали тестировать технологию, которая может предотвратить вооруженные нападения

Ее создали разработчики системы распознавания лиц, пишет газета «Коммерсантъ». Видеокамеры смогут распознавать конкретный вид оружия. Впрочем, эксперты сомневаются в эффективности этой технологии. По их словам, не существует систем, которые могут отследить небольшой пистолет, особенно в темноте. В этом году в России было как минимум два крупных вооруженных нападения на школы. В Перми 18-летний студент убил шесть человек, десятки получили ранения. В Казани в результате стрельбы в школе погибли девять человек, двадцать три были ранены.
2021-10-25T11:04:11+03:00
2021-10-25T11:13:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:04, 25 октября 2021
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