Президент Владимир Путин поручил оказать поддержку регионам со сложной ситуацией по коронавирусу с привлечением сил и средств министерства обороны, МЧС и других федеральных органов власти, сообщает РИА Новости. Губернаторы должно усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, а также до 15-го ноября доложить о самоизоляции для невакцинированных россиян старше 60-ти лет.

Ранее Путин объявил режим «нерабочих дней» с 30-го октября по 7-е ноября с сохранением зарплаты. В некоторых регионах «нерабочие дни» начались с сегодняшнего дня. В Москве работодатели должны перевести на удаленный режим 30% сотрудников. Пожилым людям рекомендовано оставаться дома.