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Эксклюзив Эха 10:52, 25 октября 2021

Сбить волну заражений коронавирусом в Москве помогут только 2-3 недели жесткого локдауна – эксперт

Сбить волну заражений коронавирусом в Москве помогут только 2-3 недели жесткого локдауна. Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» независимый демограф Алексей Ракша.
По его словам, десяти нерабочих дней для этого недостаточно. Кроме того, новые коронавирусные ограничения в Москве являются слишком мягкими, считает эксперт. «Это очень короткий срок. Эта неделя, в которой и так большинство дней должны были быть выходными, может ничего не решить. Для того чтобы сбить волну, нужно 2-3 недели жесткого локдауна. Чуть жестче, чем было в Москве в апреле в прошлом году, или так, как сейчас в Латвии», — пояснил А.Ракша.
С его точки зрения, «то, что сейчас предлагается в Москве, — лучше, чем ничего», но он считает, что «нужна какая-то позитивная дискриминация непривитых». «Нужно, чтобы люди, которые привились и получили QR-коды, обладали немного большими правами. Эта разница не должна быть критической, но очень аккуратно и мягко людей нужно подталкивать к вакцинации», — отметил А.Ракша.
При этом он подчеркнул, что принуждать к вакцинации нельзя, так как это спровоцирует волну поддельных сертификатов.


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