В центре Москвы загорелся дом старой постройки, пожару присвоен повышенный ранг сложности

Пожар произошел в доме старой постройки на 1-й Тверской Ямской улице в центре Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах. «В доме N30 по 1-й Тверской-Ямской улице произошел пожар. Эвакуированы 30 человек», — сказал собеседник агентства. По сведениям источника, дом старой постройки с деревянными перекрытиями. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.



В пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ по Москве подтвердили факт пожара, сообщение о нем поступило в ведомство в 09:47. «Происходит возгорание на втором этаже трехэтажного административного здания. Площадь пожара устанавливается. По предварительным данным, пострадавших нет», — сказали в главке.