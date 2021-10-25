С начала года новые автомобили подорожали примерно на 20%, в отдельных случаях рост цен составил 40%, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на дилеров. По их данным, спрос до сих пор превышает предложение. Многие потенциальные покупатели вынуждены ехать за машиной в другие регионы или покупать автомобиль онлайн. По словам экспертов, новые ограничения, в частности, режим «нерабочих дне», могут привести к еще большим задержкам поставок автомобилей.