Россиянин впервые в отечественной судебной практике выиграл дело о моральном вреде из-за публикации в Instagram

Жительница Тюменской области после развода обвинила бывшего супруга в том, что он не платит алименты и выселяет ее с детьми из квартиры. Мужчина заявлял, что это ложь. Суд с ним согласился и обязал ответчицу выплатить компенсацию пять тысяч рублей, а также опубликовать опровержение.
2021-10-25T10:33:16+03:00
2021-10-25T10:38:27+03:00
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10:33, 25 октября 2021
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