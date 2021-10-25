Россиянин впервые в отечественной судебной практике выиграл дело о моральном вреде из-за публикации в Instagram

Жительница Тюменской области после развода обвинила бывшего супруга в том, что он не платит алименты и выселяет ее с детьми из квартиры. Мужчина заявлял, что это ложь. Суд с ним согласился и обязал ответчицу выплатить компенсацию пять тысяч рублей, а также опубликовать опровержение.