Армия Судана взяла под контроль здание Гостелерадио в Хартуме

Многие сотрудники задержаны, сообщает телеканал Al Arabiya. Ранее стало известно о том, что в столице нарушена мобильная связь и отключен Интернет. Министерство информации страны усело распространить заявление арестованного премьер-министра Абдаллы Хамдука. Он призвал суданцев выйти на улицу на мирный протест. После этого Хамдука увезли в неизвестном направлении.

Ранее в нескольких городах Судана прошли акции протеста с требованием передать власть от военных гражданскому правительству.

Западные страны, в частности, США и Евросоюз, заявили, что обеспокоены происходящим в Судане.