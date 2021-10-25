Жительница Ахтубинска в Астраханской области добилась крупной компенсаци 1 мил рублей – за смерть мужа от коронавируса

Жительница Ахтубинска в Астраханской области добилась крупной компенсации – один миллион рублей – за смерть мужа от коронавируса. Ему вовремя не оказали медицинскую помощь, рассказал адвокат Сергей Броницкий. Он называет решение суда важным прецедентом. До этого в таком же случае пострадавшей стороне выплатили всего пятьдесят тысяч рублей, передает «Интерфакс».