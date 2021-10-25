Военные увезли в неизвестном направлении премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока после того, как он отказался публично поддержать переворот, сообщило министерство информации страны. Ранее Хамдок, помещенный под домашний арест, призвал граждан выйти на улицы, чтобы защитить революцию. Судя по сообщениям из Судана, военные перекрыли все въезды в столицу Хартум. В некоторых районах города отключен Интернет. Кроме того, захвачено здание Государственной телерадиокомпании. Все сотрудники арестованы, передает телеканал Al Arabiya. Одновременно протестующие перекрыли несколько улиц и жгут покрышки.