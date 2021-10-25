Губернатор Флориды заявил, что готов трудоустроить полицейских, уволенных в других штатах за отказ вакцинироваться

Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что готов трудоустроить полицейских, уволенных в других штатах за отказ вакцинироваться.

Он также пообещал выплатить компенсации по пять тысяч долларов каждому сотруднику, который переедет во Флориду. Власти этого штата вслед за Техасом выступили против обязательной вакцинации против коронавируса.