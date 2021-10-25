Суд в Москве отправил в СИЗО обвиняемых, они пытались незаконно снять деньги со счета экс топ-менеджера «Интер РАО»

Суд в Москве отправил в СИЗО обвиняемых, которые пытались незаконно снять деньги со счета бывшего топ-менеджера компании «Интер РАО» Карины Цуркан.

Фигурантами оказались житель Санкт-Петербурга и приезжий с Украины. Их обвинили по статье мошенничество. В окружении Цуркан, аферистов назвали дилетантами, так как банковские счета бывшего топ-менеджера еще не разблокированы из-за следственных действий и получить с них средства попросту невозможно. По версии оперативников, осужденные попытались снять со счета Цуркан крупную сумму денег. При этом воспользовались поддельной доверенностью. Ранее сообщалось, что на расчетном счете находится более 1 миллиарда рублей. Суд при принятии решения посчитал, что на свободе обвиняемые могут скрыться или продолжить заниматься мошенничеством, поэтому ближайшие два месяца им предстоит провести в СИЗО. Следствие также планирует проверить их причастность к другим аналогичным преступлениям. Адвокаты обвиняемых утверждают, что их подзащитных использовали «втёмную». По их словам, молодые люди просто искали работу, и, найдя, получили задание прийти в банк и перевести сумму денег, и ни о каком злом умысле не помышляли.

Карина Цуркан была арестована в Москве три года назад по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии. Её приговорили к 15 годам заключения.