Нерабочие дни из-за ковида начались в шести российских регионах

Правом ввести нерабочие дни, которое с подачи вице-премьера Татьяны Голиковой предоставил президент, с понедельника воспользовались власти Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Курской, Самарской областей и Пермского края. Организациям за некоторыми исключениями предписано прекратить работу. Деятельность больниц, аптек, продуктовых магазинов продолжается. В таком режиме регионы будут функционировать по меньшей мере до конца следующей недели.

В Москве с понедельника непривитые граждане старше 60 лет должны находиться на самоизоляции. Такие же требования для горожан с хроническими заболеваниями. Им разрешено выходить на прогулку, в ближайший магазин, а также обращаться за медицинской помощью. Кроме того, несмотря на ограничения, помещенные в домашний режим смогут сделать прививку. На привитых или переболевших жителей той же возрастной категории 60+ эти меры не распространяются.

Нерабочие дни по всей России объявлены с 30 октября по 7 ноября.