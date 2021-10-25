Московский «Спартак» назвал слухами информацию об отставке главного тренера Руя Витории после разгромного поражения от «Зенита» в матче двенадцатого тура Чемпионата страны. Встреча завершилась со счетом 7:1. В заявлении клуба подчеркивается, что «это очень тяжелое поражение, за которое стыдно перед болельщиками и друг перед другом». «Зенит» снова возглавил турнирную таблицу с 26-ью очками. «Красно-белые» — на седьмом месте.
2021-10-25T09:36:54+03:00
2021-10-25T09:55:40+03:00
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09:36, 25 октября 2021
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