Московский «Спартак» назвал слухами информацию об отставке главного тренера Руя Витории после разгромного поражения от «Зенита» в матче двенадцатого тура Чемпионата страны. Встреча завершилась со счетом 7:1. В заявлении клуба подчеркивается, что «это очень тяжелое поражение, за которое стыдно перед болельщиками и друг перед другом». «Зенит» снова возглавил турнирную таблицу с 26-ью очками. «Красно-белые» — на седьмом месте.