С сегодняшнего дня досрочно начались нерабочие дни в шести регионах, в частности, в Воронежской, Нижегородской и Самарской областях. В Москве вступили в силу новые антикоронавирусные ограничения. Работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Московские школы могут уйти на каникулы.
2021-10-25T09:34:53+03:00
2021-10-25T09:39:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:34, 25 октября 2021
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