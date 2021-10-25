С сегодняшнего дня досрочно начались нерабочие дни в шести регионах, в частности, в Воронежской, Нижегородской и Самарской областях. В Москве вступили в силу новые антикоронавирусные ограничения. Работодатели должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Московские школы могут уйти на каникулы.