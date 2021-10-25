Ъ: Регионы заплатят 34-х млрд руб за искусственное снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса на Дальнем Востоке

По данным газеты «Коммерсантъ», в будущем году регионы заплатят около 34-х миллиардов рублей за искусственное снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса на Дальнем Востоке. Это следует из предварительных расчетов Федеральной антимонопольной службы. Потребители европейской части России, Урала и Сибири будут платить около 3-х миллиардов в месяц.