Ъ: Регионы заплатят 34-х млрд руб за искусственное снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса на Дальнем Востоке

По данным газеты «Коммерсантъ», в будущем году регионы заплатят около 34-х миллиардов рублей за искусственное снижение тарифов на электроэнергию для бизнеса на Дальнем Востоке. Это следует из предварительных расчетов Федеральной антимонопольной службы. Потребители европейской части России, Урала и Сибири будут платить около 3-х миллиардов в месяц.
2021-10-25T09:34:21+03:00
2021-10-25T09:40:40+03:00
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09:34, 25 октября 2021
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