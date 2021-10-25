Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр назвала ситуацию с ценами на газ общеевропейской проблемой

Что касается «Северного потока-2», по, по словам дипломата, газопровод достроен, но он может быть введен в эксплуатацию только после процедуры сертификации.

Газ в Европе резко подрожал в последние месяцы. В Кремле утверждают, что Россия не заинтересована в росте цен, поскольку снижение потребления в странах Европы может сказаться и на российских компаниях, прежде всего на «Газпроме».