Премьер-министр Судана, помещенный под домашний арест, призвал своих сторонников выйти на улицы

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук, помещенный под домашний арест, призвал своих сторонников выйти на улицы, чтобы защитить революцию. Сегодня утром люди в военной форме без опознавательных знаков задержали премьер-министра и нескольких членов правительства. Военные взяли под контроль столицу Хартум. Въезды в город перекрыты. В ряде районов отключен Интернет.
2021-10-25T09:31:21+03:00
2021-10-25T09:31:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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09:31, 25 октября 2021
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