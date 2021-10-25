Премьер-министр Судана, помещенный под домашний арест, призвал своих сторонников выйти на улицы

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук, помещенный под домашний арест, призвал своих сторонников выйти на улицы, чтобы защитить революцию. Сегодня утром люди в военной форме без опознавательных знаков задержали премьер-министра и нескольких членов правительства. Военные взяли под контроль столицу Хартум. Въезды в город перекрыты. В ряде районов отключен Интернет.