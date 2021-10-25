В шести российских регионах начались «нерабочие дни» на пять дней раньше, чем в остальной стране

В шести российских регионах, в частности, в Воронежской, Курской и Самарской областях, а также Пермском крае, начались «нерабочие дни» на пять дней раньше, чем в остальной стране. Они продлятся до 7-го ноября включительно. Как следует из президентского указа, в эти дни должна быть сохранена заработная плата сотрудникам.

В Москве с сегодняшнего дня также вводятся новые ограничения. На удаленный режим работы переводятся 30% сотрудников компаний, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Школы могут уйти на каникулы.

По прогнозу мэра Москвы Сергея Собянина, в ближайшие дни количество заразившихся коронавирусом может достичь максимума.

В Москве режим «нерабочих дней» вводится с 28-го октября.