В Новосибирской области полиция возбудила 17 уголовных дел по фактам продажи поддельных сертификатов о вакцинации

В Новосибирской области полиция возбудила семнадцать уголовных дел по фактам продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. С середины октября местные власти ввели обязательную вакцинацию для работников отдельных сфер, в частности, транспорта и ЖКХ, а с 8-го ноября вводится система специальных цифровых кодов для посещения массовых мероприятий.
2021-10-25T09:03:59+03:00
2021-10-25T09:06:45+03:00
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09:03, 25 октября 2021
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