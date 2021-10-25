В Новосибирской области полиция возбудила 17 уголовных дел по фактам продажи поддельных сертификатов о вакцинации

В Новосибирской области полиция возбудила семнадцать уголовных дел по фактам продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. С середины октября местные власти ввели обязательную вакцинацию для работников отдельных сфер, в частности, транспорта и ЖКХ, а с 8-го ноября вводится система специальных цифровых кодов для посещения массовых мероприятий.