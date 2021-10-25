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09:02, 25 октября 2021

Директор центра имени Гамалеи уверен, что большинство привившихся тяжелых пациентов с коронавирусом купили сертификат

фото: Андрей Любимов / РБК /ТАСС
фото: Андрей Любимов / РБК /ТАСС

В 80% случаев, если привившегося госпитализируют с ковидом, означает, что он на самом деле не получал вакцину, заявил в интервью агентству ТАСС Александр Гинцбург. По его словам, это довольно просто проверить, сделав специальный анализ. У вакцинированного в крови будут обнаружены уникальные маркеры препарата.
Кроме того, директор центра имени Гамалеи обратил внимание на то, что люди с поддельными справками находятся в большей опасности, поскольку они психологически расслабляются и перестают соблюдать карантинные ограничения. Ученый также предположил, что в публичном пространстве не отражается реальная обстановка с покупкой поддельных сертификатов о прививке.
В последнее время в СМИ все чаще появляется информация о незаконной продаже сертификатов. Так, неделю назад в подмосковной Электростали были задержаны сразу 8 человек, которые, по данным МВД, реализовывали незаконные документы. Их успели купить не менее 60 человек.

Александр Гинцбург призвал также не игнорировать ревакцинацию. По его словам, самым оптимальным интервалом для получения повторной дозы вакцины является полгода.


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