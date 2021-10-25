Столица Судана, Хартум, полностью блокирована военными, по информации телеканала Al Arabiya

Окружен столичный аэропорт. Крупные авиакомпании приостановили полеты в Хартум еще два дня назад. Ранее стало известно об аресте премьер-министра Судана и нескольких членов правительства. Сообщалось, что их задержали люди в военной форме без опознавательных знаков. Суданская оппозиция призвала людей выйти на улицы, чтобы противостоять военному перевороту. По последним данным, некоторые жители Хартума откликнулись на этот призыв и начали жечь покрышки.