Столица Судана, Хартум, полностью блокирована военными, по информации телеканала Al Arabiya

Окружен столичный аэропорт. Крупные авиакомпании приостановили полеты в Хартум еще два дня назад. Ранее стало известно об аресте премьер-министра Судана и нескольких членов правительства. Сообщалось, что их задержали люди в военной форме без опознавательных знаков. Суданская оппозиция призвала людей выйти на улицы, чтобы противостоять военному перевороту. По последним данным, некоторые жители Хартума откликнулись на этот призыв и начали жечь покрышки.
2021-10-25T08:33:30+03:00
2021-10-25T08:43:24+03:00
https://echo.msk.ru/news/2925032-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3551226.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:33, 25 октября 2021
Загрузка комментариев...