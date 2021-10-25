С сегодняшнего дня в Москве вступили в силу новые ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией

В частности, пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома. Треть сотрудников компаний переводится на удаленный режим работы. Это требование не распространяется на вакцинированных и переболевших, а также на работников медицинских организаций, предприятий оборонки и некоторых других стратегических отраслей.

Глава Роспотребнадозора Анна Попова призвала использовать предстоящие нерабочие дни для того, чтобы привиться от коронавируса, и в этот период оставаться дома. Попова призвала ограничить контакты сейчас, чтобы «хорошо встретить Новый год». Ранее президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. В ряде регионов приняли решение объявить их раньше