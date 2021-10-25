Разработчик вакцины «Спутник» утверждает, что 80% заболевших после вакцинации купили сертификаты

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью ТАСС, что с помощью специального анализа можно проверить, вакцинировался человек или нет. Гинцбург выразил сожаления в связи с тем, что люди тратят деньги, а потом заболевают и умирают. «Они обманывают сами себя и подвергают смертельной угрозе других», — подчеркнул Гинцбург.
2021-10-25T08:31:44+03:00
2021-10-25T08:42:32+03:00
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08:31, 25 октября 2021
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