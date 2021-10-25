Разработчик вакцины «Спутник» утверждает, что 80% заболевших после вакцинации купили сертификаты

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в интервью ТАСС, что с помощью специального анализа можно проверить, вакцинировался человек или нет. Гинцбург выразил сожаления в связи с тем, что люди тратят деньги, а потом заболевают и умирают. «Они обманывают сами себя и подвергают смертельной угрозе других», — подчеркнул Гинцбург.