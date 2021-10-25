В Судане под домашний арест отправлен премьер-министр, еще ряд министров задержаны

Толпы протестующих жгут покрышки и перекрыли центральные улицы столицы. По данным телеканала Al-Jazeera, члены объединенных отрядов задержали министров промышленности, информации, связи, советника и губернатора провинции Хартум, а также члена переходного Суверенного совета страны.

При этом, в столице Судана полностью отключены мобильная и стационарная связь, а также интернет. Армия блокировала все въезды в Хартум, закрыт международный аэропорт. В свою очередь гражданские силы Судана призывают сограждан выйти на улицы для противостояния «военному перевороту». Как ожидается, в ближайшие часы с заявлением выступит глава Суверенного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан, и объявит чрезвычайное положение.

Обстановка в Судане накалилась через несколько часов после встречи аль-Бурхана и премьер-министра страны. Именно тогда люди в военной форме без опознавательных знаков начали штурмовать дома членов кабинета министров.

Это уже не первая попытка государственного переворота в Судане за последнее время. Так, в сентябре армия во главе с более чем 20 высокопоставленными чиновниками пытались захватить офисы государственных СМИ. А три года назад в стране вновь вспыхнули беспорядки, после чего президент Омар аль-Башир был отстранён от должности.