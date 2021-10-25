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07:10, 25 октября 2021

Ряд учебных заведений в России уйдет сегодня на удаленку или на каникулы

Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом. Каникулы для столичных школьников начнутся раньше привычного. Соответствующую рекомендацию дали в департаменте образования и науки Москвы.

При этом решение каждое образовательное учреждение может принимать самостоятельно, в том числе на основании мнения Управляющего совета школы. Что касается дошкольных учреждений, то воспитанники смогут посещать дежурную группу, если оба родителя работают в этот период.

На досрочные каникулы уходят также ученики Воронежа.

Высшие учебные заведения пока в основном продолжают работу, но в удаленном формате. Так, в Москве Высшая школа экономики с сегодняшнего дня и как минимум до конца года перейдет на дистанционку, это касается и проведения сессии.

В удаленном формате пока будет учиться и РАНХиГС. Дистант вернут также для студентов Донского государственного технического университета и Ростовского государственного университета путей сообщения, но пока только до конца октября.

Вместе с тем ряд университетов также готовятся ввести удаленные консультации для своих студентов, но с 28 октября.


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