Следствие и прокуратура обвиняют Юрия Жданова в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. При этом на стадии расследования в уголовное дело добавили слова «в корыстных целях». Это ужесточает обвинение, рассказал адвокат Владимир Воронин.

Отец Ивана Жданова, соратника Алексея Навального, долгое время работал в Ненецком автономном округе, в небольшом рабочем посёлке. Некоторое время он был заместителем главы населённого пункта.

Официально уголовное дело касается работы Жданова-старшего в жилищной комиссии. По версии следствия он рекомендовал главе посёлка выделить квартиру местной жительнице по договору социального найма. Позже оказалось, что она уже получала жилищную субсидию, квартиру по решению суда вернули государству.

Юрия Жданова задержали в конце марта. Из СИЗО в Ростовской области его позже этапировали в Архангельск. Жданову грозит до десяти лет колонии. Он вину не признаёт.

Юрий Жданов за время ареста жаловался на условия содержания в камере и на то, что заразился коронавирусом. Его сын связывает уголовное преследование отца со своей политической деятельностью.