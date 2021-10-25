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05:05, 25 октября 2021

Сразу в шести российских регионах начинается период нерабочих дней

Местные власти решили ужесточить ограничения из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Новые правила начинают действовать в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях. Многие организации и компании за некоторыми исключениями прекратят работу. Деятельность продолжат больницы, аптеки, продуктовые магазины, органы власти и местного самоуправления. Москве и Подмосковье период нерабочих дней начнется в четверг. Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. При этом он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить такие ограничения досрочно.


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