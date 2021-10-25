Директор центра Гамалеи уверен, что большинство, кто говорит, что привился и заболел, на самом деле купили сертификат

Александр Гинцбург сказал агентству ТАСС, что проверить, вакцинировался ли человек препаратом «Спутник V» или нет, можно с помощью специального анализа. Он также предположил, что дела о покупке сертификатов, которые оказались в центре внимания прессы, лишь часть того картины. Купившие сертификат. Добавил ученый, ослабляют карантинные ограничения. Как результат, у них резко возрастает риск заболевания. Они также подвергают других смертельной угрозе.