Российские приставы хотят использовать искусственный интеллект для поиска должников

Федеральная служба судебных приставов намерена потратить на цифровизацию в ближайшие пару лет 11,5 млрд руб., пишет газета «КоммерсантЪ». Так, чтобы подавляющая часть решений службы принимались автоматически, а личная работа с гражданами будет занимать не более десяти минут на каждого. Эксперты в свою очередь говорят о рисках. К примеру, обращают внимание специалисты, в семейных спорах или разногласиях по договору необходимо тщательно разбираться в ситуации.
2021-10-25T05:05:00+03:00
2021-10-25T04:48:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 25 октября 2021
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