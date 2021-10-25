Российские приставы хотят использовать искусственный интеллект для поиска должников

Федеральная служба судебных приставов намерена потратить на цифровизацию в ближайшие пару лет 11,5 млрд руб., пишет газета «КоммерсантЪ». Так, чтобы подавляющая часть решений службы принимались автоматически, а личная работа с гражданами будет занимать не более десяти минут на каждого. Эксперты в свою очередь говорят о рисках. К примеру, обращают внимание специалисты, в семейных спорах или разногласиях по договору необходимо тщательно разбираться в ситуации.