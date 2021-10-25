Китай планирует запустить сегодня мини-спутник дистанционного зондирования Земли

Ракета с этим аппаратом стартует с космодрома на севере страны. Спутник предназначен для съёмки земной поверхности в высоком разрешении. В Пекине говорят, что аппарат будет вести наблюдение за состоянием окружающей среды и проводить разведку природных ресурсов. Оператор проекта планирует вывести на орбиту более ста подобных устройств.