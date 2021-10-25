Китай планирует запустить сегодня мини-спутник дистанционного зондирования Земли

Ракета с этим аппаратом стартует с космодрома на севере страны. Спутник предназначен для съёмки земной поверхности в высоком разрешении. В Пекине говорят, что аппарат будет вести наблюдение за состоянием окружающей среды и проводить разведку природных ресурсов. Оператор проекта планирует вывести на орбиту более ста подобных устройств.
2021-10-25T05:05:00+03:00
2021-10-25T04:48:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 25 октября 2021
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