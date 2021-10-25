Южнокорейская разведка не подтверждает слухи о возможном перевороте в КНДР

Такие данные не соответствуют действительности, сказал источник южнокорейского агентства «Ренхап» в правительстве республики. Ранее американское издание Globe написало, что сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон якобы отстранила брата от должности. Издание утверждало, что это произошло в период с 6 мая по 5 июня, а на недавних мероприятиях КНДР вместо северокорейского лидера мог присутствовать его двойник.
2021-10-25T05:05:00+03:00
2021-10-25T04:49:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:05, 25 октября 2021
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