Южнокорейская разведка не подтверждает слухи о возможном перевороте в КНДР

Такие данные не соответствуют действительности, сказал источник южнокорейского агентства «Ренхап» в правительстве республики. Ранее американское издание Globe написало, что сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына Ким Е Чжон якобы отстранила брата от должности. Издание утверждало, что это произошло в период с 6 мая по 5 июня, а на недавних мероприятиях КНДР вместо северокорейского лидера мог присутствовать его двойник.