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04:07, 25 октября 2021

Центризбирком Узбекистана должен объявить сегодня результаты президентских выборов

Они прошли накануне. В комиссии уже рассказали, что явка на участки составила более 80% избирателей. Явным фаворитом гонки еще до дня голосования называли действующего президента республики Шавката Мирзиеева. Преемник Ислама Каримова баллотируется на второй срок. Сам он позиционирует себя как реформатор и, как отмечают политологи, пытается проводить более открытую политику по сравнению с предшественником.


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