Новые столкновения произошли в Афганистане

В результате перестрелки в городе Герат на северо-западе страны погибли почти двадцать человек, передает агентство ТАСС. Среди погибших есть женщины и дети. Нынешнее руководство Афганистана утверждает, что перестрелку устроила преступная группировка. В то же время это первое серьезное вооруженное столкновение в Герате, после того как в середине августа контроль над городом установили талибы*. Группировка «Талибан» признана в Росси террористической и запрещена.

* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.