Новые столкновения произошли в Афганистане

В результате перестрелки в городе Герат на северо-западе страны погибли почти двадцать человек, передает агентство ТАСС. Среди погибших есть женщины и дети. Нынешнее руководство Афганистана утверждает, что перестрелку устроила преступная группировка. В то же время это первое серьезное вооруженное столкновение в Герате, после того как в середине августа контроль над городом установили талибы*. Группировка «Талибан» признана в Росси террористической и запрещена.
2021-10-25T04:06:25+03:00
2021-10-25T04:06:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:06, 25 октября 2021
* «Движение Талибан» - террористическая организация, запрещённая в России.
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