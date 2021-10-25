Роскомнадзор начал расследование обстоятельств утечки базы данных водителей столичного региона

Ведомство попросило Российский союз автостраховщиков проверить актуальность данных, которые попали в сеть, пишет газета «Ведомости». А также уточнить, был ли несанкционированный доступ к этим данным в системах. Сами хакеры утверждали, что получили базу данных от источника в ГИБДД. В ней содержатся имена, даты рождения, номера телефонов, номера машин, их марки и модели, а также год постановки на учет.
2021-10-25T04:05:55+03:00
2021-10-25T04:05:55+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:05, 25 октября 2021
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