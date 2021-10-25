Новые ограничения в рамках борьбы с коронавирусом вводят сегодня в столичном регионе

Работодатели в Москве и Подмосковье должны будут перевести на удаленку не менее трети сотрудников. Кроме того, работать из дома придется пожилым людям, старше 60 лет кто не сделал прививку от коронавируса или не переболел из-за новой инфекции за последние полгода. С четверга ограничения будут ужесточены. В регионе начнется череда нерабочих дней, которые продлятся до 7 ноября. Их ввели для того, чтобы замедлить рост заболеваемости. С 28 октября будут закрыты заведения общепита, спортивные залы и клубы, кинотеатры, магазины, которые не торгуют продуктами или товарами первой необходимости.