Суд в Москве арестовал двух обвиняемых в попытке снять средства осужденной топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан

Как пишет газета «КоммерсантЪ», теперь обоих проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. В окружении самой Цуркан в то же время полагают, что арестованные были дилетантами. Поскольку они не знали, что средства на счетах были заблокированы. Суд ранее приговорил бывшего топ-менеджера «Интер РАО» к 15 годами лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии. Сама Цуркан вины не признает. Сейчас ее этапируют в колонию.