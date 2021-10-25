Суд в Москве арестовал двух обвиняемых в попытке снять средства осужденной топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан

Как пишет газета «КоммерсантЪ», теперь обоих проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям. В окружении самой Цуркан в то же время полагают, что арестованные были дилетантами. Поскольку они не знали, что средства на счетах были заблокированы. Суд ранее приговорил бывшего топ-менеджера «Интер РАО» к 15 годами лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Молдавии. Сама Цуркан вины не признает. Сейчас ее этапируют в колонию.
2021-10-25T04:04:22+03:00
2021-10-25T04:04:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:04, 25 октября 2021
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