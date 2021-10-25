Нидерландский гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен одержал победу на Гран-при США

Пилот команды Red Bull таким образом укрепил свое лидерство в общем зачете чемпионата. Вторым идет Льюис Хэмилтон, третьим – Валттери Боттас. Россиянин Никита Мазепин занимает последнее место. Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Мексике в начале ноября.