Технологию по предотвращению нападений в школах начали тестировать в России

Как пишет газета «КоммерсантЪ», система должна распознавать людей с оружием на подходах к школам и вызывать полицию. Испытания проходят в Самаре. Между тем эксперты сомневаются в эффективности такой разработки, отмечает издание. Поскольку камеры потенциально могут распознать только дробовики и винтовки, которые злоумышленник несет открыто, но не отследят небольшой пистолет, особенно в темноте.