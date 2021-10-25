Технологию по предотвращению нападений в школах начали тестировать в России

Как пишет газета «КоммерсантЪ», система должна распознавать людей с оружием на подходах к школам и вызывать полицию. Испытания проходят в Самаре. Между тем эксперты сомневаются в эффективности такой разработки, отмечает издание. Поскольку камеры потенциально могут распознать только дробовики и винтовки, которые злоумышленник несет открыто, но не отследят небольшой пистолет, особенно в темноте.
2021-10-25T03:06:21+03:00
2021-10-25T03:06:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 25 октября 2021
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