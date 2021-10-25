Ограничения на работу заведений общепита сняли в Токио

Такие меры действовали в столице Японии почти год. Сюда входило в том числе сокращение рабочих часов в вечернее время и запрет на продажу алкоголя. Между тем послабления коснулись только тех кафе и ресторанов, которые получили от местных властей сертификаты соответствия, передает агентство ТАСС. Также власти рекомендуют заведениям не сажать за один стол больше четырех человек. У групп из пяти или более человек советуют проверять документы о вакцинации от коронавируса. С начала месяца в Японии полностью отменили режим ЧС, который вводили весной из-за ухудшения эпидемиологической обстановки.
2021-10-25T03:05:39+03:00
2021-10-25T03:05:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 25 октября 2021
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