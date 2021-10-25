Ограничения из-за коронавируса ужесточат с сегодняшнего дня в шести российских регионах

Там начинаются нерабочие дни. К таким мерам в борьбе с распространением инфекции прибегли власти Пермского края, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областей. Ранее президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября. При этом он предоставил возможность главам регионов на свое усмотрение вводить дополнительные нерабочие дни. В столичном регионе они начнутся с 28 октября.