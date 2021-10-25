Мосгорсуд должен рассмотреть сегодня жалобу на арест экс-замминистра просвещения Марины Раковой

Ранее Тверской суд столицы принял решение отправить ее в СИЗО до начала декабря. Ракову обвиняют в хищении 50 млн. рублей бюджетных средств при реализации федерального проекта «Учитель года». Она вины не признает. По этому делу проходит также ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук Сергей Зуев. Он находится под домашним арестом, а на днях перенес операцию на сердце.