В Центральной России потеплеет к середине недели

Температура воздуха начиная с четверга будет выше 10 градусов, сказали в Гидрометцентре агентству РИА Новости. Тепло принесут воздушные массы с Атлантического океана. Таким образом в регионе будет на три-четыре градуса выше нормы, говорят специалисты. Такая ситуация сохранится до субботы.
2021-10-25T02:08:25+03:00
2021-10-25T02:08:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:08, 25 октября 2021
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