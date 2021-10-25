В Центральной России потеплеет к середине недели

Температура воздуха начиная с четверга будет выше 10 градусов, сказали в Гидрометцентре агентству РИА Новости. Тепло принесут воздушные массы с Атлантического океана. Таким образом в регионе будет на три-четыре градуса выше нормы, говорят специалисты. Такая ситуация сохранится до субботы.