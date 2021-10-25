КоммерсантЪ: Производители предупредили о подорожании в следующем месяце гречки, овсянки и хлопьев

Причиной этого стал рост стоимости сырья и упаковки. Кроме того, возникли проблемы с урожаем гречки в Алтайском крае. Представители некоторых торговых сетей сказали изданию, что рост составит в среднем 15%. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая.
2021-10-25T02:06:31+03:00
2021-10-25T02:06:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2924950-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:06, 25 октября 2021
Загрузка комментариев...