КоммерсантЪ: Производители предупредили о подорожании в следующем месяце гречки, овсянки и хлопьев

Причиной этого стал рост стоимости сырья и упаковки. Кроме того, возникли проблемы с урожаем гречки в Алтайском крае. Представители некоторых торговых сетей сказали изданию, что рост составит в среднем 15%. Эксперты рассчитывают на стабилизацию ситуации с поступлением на рынок нового урожая.