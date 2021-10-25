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02:05, 25 октября 2021

Полиция в Санкт-Петербурге сорвала мероприятие в поддержку художника-акциониста Павла Крисевича

Встреча должна была пройти в баре «Фогель», однако сотрудники МВД опечатали помещения, сославшись на то, что по их данным были нарушены санитарные нормы, пишет «Новая газета». Поводом для визита силовиков стала жалоба, кто ее автор не уточняется. На встрече планировали выступить друзья Крисевича, активисты и бывшие политзаключенные. Сам акционист находится в СИЗО по делу о хулиганстве. Оно связано с акцией в поддержку политзаключенных на Красной площади, в ходе которой Крисевич сымитировал выстрел в самого себя из пистолета.


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