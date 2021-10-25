Международная организация гражданской авиации должна представить доклад о посадке в Минске самолета компании Ryanair

Это предварительный отчет, сказали ранее агентству «Интерфакс» в министерстве транспорта Белоруссии. Инцидент с самолетом произошел еще весной. Лайнер ирландской компании совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения об угрозе взрыва. Силовики задержали на борту воздушного судна оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его спутницу россиянку Софью Сапегу. В Минске настаивали, что сам экипаж выбрал аэропорт для приземления. После случившегося Запад ввел новые санкции в отношении белорусских чиновников и бизнесменов, которые считаются близкими к руководству страны. Кроме того, многие авиакомпании отказались от полетов в воздушном пространстве республики.