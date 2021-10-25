Московский клуб «Спартак» потерпел самое крупное в истории чемпионата России по футболу поражение

Питерский «Зенит» разгромил «красно-белых» на своем поле со счетом 7:1. После финального свистка игроки московской команды подошли к выездному сектору и попытались извиниться перед болельщиками, но те в ответ проскандировали несколько оскорбительных кричалок, передает агентство РИА Новости. Спартаковские фанаты призвали футболистов не позорить клуб и снять «майки с ромбом и полосой на груди». Несмотря на такой итог встречи в руководстве команды сказали, что вопрос об отставке главного тренера «Спартака» Руя Витории не обсуждается.